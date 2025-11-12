TEVEROLA. Muore d’infarto al Moscati di Aversa. La famiglia vuole vederci chiaro e fa partire la denuncia

Ricoverato più volte per un malore cardiaco è poi deceduto in ospedale. La Procura indaga sul decesso

TEVEROLA (Federica Borrelli) – Era stato ricoverato più volte per un malore cardiaco, ma ogni volta rimandato a casa. Tre settimane fa, A.P., residente a Teverola, è deceduto presso l’ospedale “Moscati” di Aversa. Ora sulla sua morte si accendono i riflettori della magistratura.

I familiari dell’uomo, assistiti dall’avvocato Vincenzo Carotenuto dello studio legale 3A di Napoli, hanno sporto denuncia contro ignoti. La Procura di Napoli Nord ha nel frattempo aperto un fascicolo d’inchiesta e avviato accertamenti sul reparto di cardiologia del nosocomio aversano, al fine di verificare eventuali responsabilità mediche.

L’autopsia sul corpo della vittima è stata eseguita presso l’ospedale di Giugliano. Per ulteriore scrupolo, il legale che sta assistendo i familiari della vittima ha già in previsione di incaricare altri due medici che confrontino le cartelle cliniche del paziente deceduto per valutare se ci siano stati errori o negligenze nei trattamenti ricevuti.

Le indagini sono ora in corso per fare piena luce sull’accaduto.