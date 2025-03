“Ti taglio la gola e stacco la testa”. Figlio aggredisce la madre per farsi dare i soldi per la droga: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

34enne ha esasperato i genitori per lungo tempo, prima che i due si decidessero a rivolgersi ai Carabinieri

CASAGIOVE – L’anziana donna, seriamente preoccupata per la propria incolumità ed esasperata dalle minacce e dalle continue pretese di denaro da parte del figlio 34enne, nella mattinata di ieri ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri.

Pochi minuti dopo aver composto il numero di emergenza “112”, e contattato la Centrale Operativa della Compagnia di Caserta, una pattuglia della Stazione di Casagiove ha raggiunto l’indirizzo segnalo in quel centro.

Il comandante della Stazione, impegnato con altri due militari in un servizio di controllo del territorio, appena giunto sul posto, si è subito accorto delle grida provenienti da uno degli appartamenti del primo piano di un condominio ivi presente.

L’abitazione, tenuta con la porta d’ingresso aperta, lasciava intravedere la vittima ferma sull’uscio della camera da letto, sconvolta e preoccupata, mentre un uomo le urlava contro minacciandola e chiedendole del denaro.

A quel punto i militari, al solo fine di evitare che l’aggressione, che stava assumendo toni sempre più violenti, potesse sfociare in ben più gravi conseguenze, hanno effettuato l’accesso alla camera da letto dove l’anziana donna accortasi della loro presenza, è scoppiata in un pianto liberatorio.

Dopo essere stata calmata e rassicurata dai militari la 65enne ha esternato tutta la propria preoccupazione riferendo che lei e il marito non potevano continuare a subire violenze fisiche ed intimidazioni da parte del proprio figlio che, ultimamente, aveva iniziato ad esigere in maniera sempre più frequente somme di denaro e che ad ogni loro negazione venivano aggrediti con minacce e spintoni.

Anche alla presenza dei carabinieri il figlio 34enne, per nulla intimorito e in forte stato di alterazione, dovuto anche al fatto che in quel momento stesse fumando della marijuana, ha continuato a inveire contro la madre e il padre ripetendo che gli avrebbe tagliato la gola e staccato la testa. Dopo tali esternazioni l’uomo si è rivolto ai militari minacciandoli ed invitandoli con stizza ad uscire dalla sua abitazione perché la loro presenza lo infastidiva.

Dopo inutili tentativi di riportare la calma tra le mura domestiche i Carabinieri hanno bloccato il 34enne in sicurezza e lo hanno condotto in caserma.

A seguito della formalizzazione della denuncia da parte dei genitori, i quali hanno specificato che l’aggressione appena subita si inquadra in un contesto di reiterati comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal figlio nei loro confronti, e che entrambi hanno già sporto querela per fatti analoghi accaduti in passato, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del 34enne che, dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tentata estorsione.