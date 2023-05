Tifosi pronti ad accogliere i Campioni d’Italia. ECCO DOVE

La squadra poi proseguirà per…

GRAZZANISE – Il Napoli è campione d’Italia. Da ieri sera sono esplosi i festeggiamenti anche in tutta la provincia di Caserta. Bandiere, fumogeni, clacson festanti fino a notte fonda partendo da Caserta passando per Santa Maria Capua Vetere, Capua, Mondragone, Aversa ed anche in tante comunità più piccole come ad esempio Alvignano. Una gioia che ha investito tutti, grandi e piccini.

Cresce, ora, l’attesa per l’arrivo della squadra di ritorno da Udine dove appunto si è disputato, ieri sera, il match che portato gli azzurri sul tetto d’Italia consacrandoli dopo ben 33 anni nuovamente campioni. Salvo imprevisti la squadra dovrebbe atterrare all’aeroporto militare di Grazzanise per poi trasferirsi a Castel Volturno.

L’orario dell’arrivo invece resta davvero top secret. La squadra potrebbe partire stamattina e arrivare quindi verso le 10 o addirittura nel primo pomeriggio, verso le 16, nell’aeroporto militare casertano