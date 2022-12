Tir contro auto, un morto e diversi feriti lungo l’A1

Poco prima delle 9:30 sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli, è avvenuto un incidente all’altezza del km 667 in cui sono stati coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Il bilancio è di un morto e diversi feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente – informa una nota di Autostrade per l’Italia – il traffico circola su una corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Napoli. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli vien consigliato di uscire alla stazione di Pontecorvo e percorrere la Strada Statale 6 Casilina in direzione Cassino, dove rientrare in A1 verso Napoli.