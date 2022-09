CAPUA – Disagi lungo l’A1 tra Capua e Caianello, in direzione Roma. Un tir è stato avvolto dalle fiamme all’altezza del km 711,3. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale della direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Ancora da chiarire le cause del rogo, probabilmente legato ad un guasto meccanico.