Titolare di un bar ha una crisi respiratoria, ma nessuno interviene. Il vicino alla Radiazza: “Ha provato invano a chiedere l’arrivo di un’ambulanza”

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) – Titolare di un noto Bar, muore per una crisi respiratoria ma nessuno interviene in tempo: la denuncia alla Radiazza di un vicino. Il racconto shock di quello che è accaduto oggi a Villa Literno è stato fatto da Carmine, un giovane del posto che ha raccontato la terribile vicenda a danno del titolare del Bar Il Castello Raffaele, in diretta radio con Gianni Simioli alla Radiazza. Il giovane ha denunciato ritardi e negligenze che sono costati la vita a Raffaele, il quale, forse positivo al Covid, ha avuto una crisi respiratoria. Durante la diretta Carmine ha asserito: “Aveva provato, invano, a chiedere l’arrivo urgente di un’ambulanza. Potrebbe essere morto di #covid (usiamo il condizionale perché al momento stiamo approfondendo, ndr.)”.

QUI SOTTO L’AUDIO DELLA TELEFONATA-DENUNCIA

https://www.facebook.com/giannisimioli/videos/407996883697897/