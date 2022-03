SAN PRISCO – Ancora ladri in azione, la scorsa notte a San Prisco. Nel mirino dei malviventi è finito un appartamento in Viale dello Sport. Ignoti si sono introdotti al terzo piano di un condominio, approfittando dell’assenza dei proprietari, usando la grondaia come scala. Hanno agito quindi indisturbati riuscendo a portare via di tutto. Ingente il bottino.