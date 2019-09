SPARANISE (red.cro.) – E’ stata ritrovata. questa mattina. senza vita nella sua abitazione in via Quattro Giornate di Napoli, a Sparanise, una donna di 69 anni. Il marito, entrato in casa, ha trovato la sua compagna senza vita, esanime sul pavimento.

Giunti sul posto anche i soccorsi del 118, inutilmente, però, perché la donna era deceduta