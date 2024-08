Tornano dalle ferie e trovano la casa svaligiata

Alle vittime non è rimasto altro da fare che presentare denuncia

PIETRAMELARA – E’ stato al rientro dalle vacanze che una famiglia di Pietramelara ha scoperto che la loro abitazione è stata visitata dai ladri. Approfittando della loro assenza i malviventi sono penetrati all’interno dell’appartamento, in via Baia, portando via ogni cosa con un’azione talmente silenziosa che nessuno dei vicini si sarebbe accorto di nulla. Alle vittime non è rimasto altro da fare che presentare denuncia.