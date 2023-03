TORTURE IN CARCERE. L’ avvocato di parte civile Piccirillo: “Il Garante dei detenuti Ciambriello è stato perfetto nonostante il tentativo di screditarlo dei miei colleghi della difesa”

All’indomani della lunga deposizione in aula di Samuele Ciambriello, il legale che ne rappresenta la funzione, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, non risparmiando qualche stilettata ad alcuni difensori della difesa dei 104 imputati, tra agenti di polizia penitenziaria, funzionari e dirigenti del Dap

SANTA MARIA CAPUA VETERE – All’udienza di ieri, dinanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere la deposizione del testimone principale professor Samuele Ciambriello, il garante dei diritti dei detenuti che, con le sue denunce, ha portato alla sbarra 106 imputati per aver perpetrato atti di violenza contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il garante, rappresentato in giudizio dall’avvocato Francesco Giuseppe Piccirillo, si è anche costituito parte civile contro tutti gli imputati.

“Il prof Samuele Ciambriello, – ha dichiarato l’avvocato Piccirillo a conclusione dell’udienza– ha risposto, come da suo dovere, alle domande del Pubblico Ministero e dei difensori con rara precisione per le deposizioni testimoniali. Mi sento di dire –ha aggiunto l’avvocato Piccirillo – che la sua è stata una testimonianza assolutamente serena ed equidistante. E’ stato preciso e dettagliato, non solo con riferimento alla gravità dei fatti, anche laddove bisognava doverosamente dare conto della correttezza istituzionale di taluno degli imputati.

Peraltro, ritengo degno di nota che diversi difensori degli imputati hanno provato, invano, a screditare ruolo e attività del professor Ciambriello; attività legittima da parte del difensore. Ma è emerso con lapalissiana evidenza che si trattava di rimediare alla mancanza di argomenti rispetto alle argomentazioni dell’accusa, provando a deviare l’attenzione della realtà dei fatti, che emerge come evidenza granitica. Un profilo – conclude l’avvocato Piccirillo – quest’ultimo, che a mio parere avrebbe meritato quell’attenzione della stampa che, francamente, non ha registrato nelle notizie di oggi su questa testimonianza, a partire dalla rai. La rilevanza sociale di tutti questi fatti, ed il processo che ne deriva, per i valori in gioco, impongono e meritano più rispetto e maggiore sostegno da parte di tutti. “