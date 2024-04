LE FOTO. CASERTA. Geolier a cena in un noto ristorante di Corso Trieste

CASERTA – Emanuele Palumbo, in arte Geolier, la grande rivelazione di Sanremo 2024, ieri sera ha scelto per cenare in compagnia di amici, il rinomato ristorante Sunrise, di Fabio Biondi, in Corso Trieste noto per la sua cucina raffinata, per gli ambienti confortevoli e per il servizio sempre attento e preciso.

Il giovane rapper, colui che quest’anno sul palco dell’Ariston si è trovato a fronteggiare i tanti pregiudizi verso i napoletani, colui per il quale il suo popolo si è mobilitato per portarlo tra i primi classificati del Festival, non si è sottratto alle richieste di autografi e selfi da parte dei fans dimostrando, ancora una volta, la sua grande umiltà e l’amore per il suo pubblico.