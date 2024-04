DRAMMA alle porte della città: nonnina trovata morta dal nipote nella sua abitazione

Il giovane ha poi allertato i soccorsi.

CASAGIOVE. E’ stato il nipote a trovarla senza vita in casa ed a dare immediatamente l’allarme. La tragedia si è consumata stamattina in via Monza, nei pressi della clinica Villa del Sole, tra i comuni di Caserta e Casagiove. M.S., 80 anni, è stata trovata priva di vita e quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che appurarne il decesso.