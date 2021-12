TRA BIMBI E RAGAZZI IL COVID PUO’ DILAGARE. Il sindaco di SAN PRISCO chiude le scuole

SAN PRISCO – Il sindaco di San Prisco Domenico D’Angelo ha firmato oggi un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di due scuole materne ed elementari più una media, operanti nel centro a confine con Santa Maria Capua Vetere che si affaccia sull’Appia. Ovviamente si dovrebbe trattare, come lo stesso primo cittadino scrive nella sua ordinanza, di un problema legato alla recrudescenza dei casi di covid all’interno della scuola, non sappiamo ancora se riguardanti alunni o docenti. Cercheremo di darvi qualche informazione in più.

CLIKKA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA