TRAFFICO IN TILT. Code chilometriche in Autostrada a 40 gradi. LE ZONE BLOCCATE

CASERTA – Sono stati migliaia di automobilisti sull’A1 Milano-Napoli e non solo che da stamattina hanno registrato disagi e rallentamenti sui tratti autostradali della provincia di Caserta e di tutta la Campania, passaggio obbligato per buona parte delle mete turistiche del Sud Italia.

Si è partito stamattina con quattro chilometri di coda tra Caserta Nord e il bivio A1/A30 Caserta-Salerno a causa del traffico intenso, come riportato da Autostrade. A questo disagio va aggiunto il serpentone da 5 km tra Santa Maria Capua Vetere e il Bivio A1/A30 Caserta-Salerno per traffico congestionato.

Un’ultima ora per i casertani in viaggio: Coda tra Vietri sul Mare e Salerno per incidente a scendere sull’A3 Napoli-Salerno, altra tratta principale per i viaggi verso il mare. Inoltre, sull’A30 Caserta-Salerno, si registra un incendio tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Nola.