TRAGEDIA: 40enne trovato senza vita

Ora sul corpo verrà eseguita un’autopsia

SESSA AURUNCA – Tragedia in via Avezzano, nella frazione Sorbello di Sessa Aurunca, dove Angelo Fava, 42enne del posto, è stato ritrovato senza vita. Sul luogo della tragica scoperta si sono portati i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nelle prossime ore verrà effettuato l’esame autoptico al fine di fa luce sulle cause del decesso.