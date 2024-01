TRAGEDIA A CASERTA. Madre trova il figlio morto in casa

CASERTA – Aveva 46 anni Antonio Iaderosa, residente in una traversa di viale Lincoln, nel rione Acquaviva di Caserta, trovato primo di vita questa mattina.

È stata la mamma di Iaderosa a trovare il cadavere del figlio che da alcuni giorni non rispondeva ed era chiuso in casa, poiché colpito da una febbre.

Secondo quanto stabilito dai sanitari del 118 giunti sul posto, si tratterebbe di un decesso per cause naturali, motivo per cui nelle prossime ore potranno essere celebrati i funerali.

Il feretro dovrebbe raggiungere la città di Cervino, luogo di origine del 46enne.