TRAGEDIA A FINE ANNO. Papà operaio 39nne ucciso nel cantiere

GRICIGNANO DI AVERSA – Un tragico incidente sul lavoro ha segnato questa mattina la zona industriale di Gricignano di Aversa, vicino alla stazione ferroviaria. Un operaio di 39 anni, Pompeo Mezzacapo, residente a Capodrise, ha perso la vita mentre lavorava presso la ditta Frigocaserta Srl, situata in via della Stazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un muletto durante le operazioni di movimentazione dei carichi. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla vittima, che è morta sul colpo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, arrivati sul posto con un’ambulanza, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

La vittima, che lascia tre figli, è ricordata da familiari e colleghi come una persona molto dedita al proprio lavoro e amante del calcio, sport in cui si prodigava come allenatore.