TRAGEDIA A NATALE. Muore a 36 anni, auto si schianta contro recinzione

SESSA AURUNCA – Incidente mortale il giorno della vigilia di Natale. A perdere la vita è stata una donna della provincia di Caserta, vittima di una collisione stradale nella vicina provincia di Latina.

L’incidente si è verificato in località Cerri Aprano, a Santi Cosma e Damiano. Più precisamente sulla strada lungomare che collega il centro pontino alla Statale 630 Formia-Cassino.

La vittima, una 36enne di Sessa Aurunca, era alla guida della sua autovetture quando per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada, schiantandosi contro una recinzione.

Per lei non c’è stato nulla da fare.