TRAGEDIA A S. MARIA C.V. Giovane morto d’infarto al Melorio. La versione dei medici del Covid center

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Col passare delle ore ci giungono alcune precisazioni da parte dei medici del nosocomio sammaritano circa la morte, questo pomeriggio, di un giovane 30enne invalido di San Prisco colpito da infarto e giunto all’ospedale Melorio, accompagnato da un parente, in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende dal personale medico del Covid center, sembra che “il ragazzo sia stato sottoposto a manovre di rianimazione. Intorno a lui sono corsi diversi medici specialisti ed infermieri. La chiamata al 118 per il trasferimento era doverosa ma gli anestesisti presenti non hanno aspettato certo con le mani in mano.

A quanto pare, la persona che lo ha trasportato al Melorio “era stato informata dal 118 che avrebbe dovuto portarlo a Caserta dove non è detto che si sarebbe potuto salvare. Con un infarto fulminante in atto purtroppo non c’è molta probabilità di sopravvivenza”.