TRAGEDIA ASSURDA Il bimbo di 4 mesi è morto nel sonno dentro alla sua culla dopo aver ricevuto la poppata dalla mamma

Si tratta dei primi riscontri cronistici legati ad una vicenda veramente tristissima.

SANTA MARIA A VICO Cominciano ad emergere le prime notizie sulla tragica, ma veramente tragica morte del piccolo D.M. di quattro mesi. Sono proprio questi fatti a farci riflettere sull’uso, indubbiamente smodato, del lessico tipico dei giornali locali che, per loro biologia, hanno la necessità di spingere i titoli anche al di là di una fotografia rigorosamente oggettiva dei fatti così come questi si sono verificati. L’inflazione di questi termini determina un effetto di assuefazione che poi non ci consente di fare completamente il nostro dovere quando, invece, succedono fatti in cui l’uso dei termini “choc” oppure tragedia, ecc. rappresentano anche una misura insufficiente per descriverne la portata.

Se un bimbo di quattro mesi muore nel sonno e viene trovato nella sua culla senza vita da una madre che poche ore prima gli aveva dato la sua poppata, abbiamo solamente la possibilità, per andare oltre alla rappresentazione lessicale di questa notizia, di osservare un attimo di silenzio.

Il resto è dovere di cronaca, più che diritto. I carabinieri sono arrivati sul posto. Bisognerà capire se la procura della Repubblica di Santa Maria C.V. riterrà che ci siano elementi sufficienti per ordinare l’autopsia sul corpo del neonato. Ma di questo magari torneremo a scrivere nelle prossime ore quando il quadro diventerà un po’ più chiaro.