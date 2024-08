TRAGEDIA DI FERRAGOSTO. Bambino di 7 anni si tuffa nella piscina di un agriturismo e annega

Originario di Castellammare di Stabia, era nella struttura insieme ai genitori

Un bambino di 7 anni Giuseppe G., è morto annegato, nel giorno di Ferragosto, dopo essersi tuffato nella piscina di un agriturismo a Vico Equense, in provincia di Napoli. Il piccolo, originario di Castellammare di Stabia, è morto dopo un tuffo nella piscina della struttura e né l’intervento dei genitori né degli altri presenti è riuscito a salvargli la vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi e ascoltare il racconto dei testimoni.

A Castellammare di Stabia, intanto, cittadina originaria della famiglia del piccolo, è lutto cittadino. Il sindaco Luigi Vicinanza ha annullato la festa di Ferragosto con i fuochi pirotecnici in Villa Comunale, prevista per questa sera in occasione della ricorrenza della Madonna Assunta.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Ma, tra le ipotesi circolate, sembra che la giovane vittima possa essere stata colta da un improvviso malore

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta, sequestrata la salma per l’esame autoptico al fine di chiarire le cause del decesso.