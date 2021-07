Tragedia. Giovane imprenditore 39enne muore in un tremendo incidente stradale

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un grave incidente si è verificato ieri sera in via Santa Maria a Cubito a Giugliano, alle 22.15 nei pressi dell’ex mercatino delle pulci. Nello schianto ha perso la vita Giovanni Di Martino, 39 anni, per tutti “Giovann o Mocc‘ “di San Cipriano D’Aversa. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate una Fiat Panda ed una Multipla. Giovanni sembrerebbe stesse facendo rientro a Giugliano, città dove viveva da sposato, dal suo deposito di San Cipriano. Le condizioni del 39enne, imprenditore nel settore movimento terra molto conosciuto in zona, sono da subito apparse gravi. Stimato e conosciuto da tutti per la sua bontà, generosità e dedizione al lavoro. Quella di Giovanni è stata una vita segnata dal dolore: negli ultimi tra anni ha perso il papà, la sorella, un fratello ed ora purtroppo anche lui è stato strappato alla vita gettando nel dolore i suoi familiari e quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.