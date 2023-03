TRAGEDIA NEI CAMPI. Agricoltore travolto e ucciso dalla motozappa

A nulla è valso l’intervento dei soccorritori, troppo gravi le ferite riportate

REGIONALE – Tragedia a San Giorgio la Molara, nel cuore del Sannio. Perde la vita un agricoltore. L’uomo stava effettuando dei lavori con un mezzo agricolo su un terreno non lontano dalla propria abitazione quando ne avrebbe perso il controllo finendo sotto la zappatrice. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri e i sanitari del 118 ma purtroppo per l’anziano agricoltore non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.