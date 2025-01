TRAGEDIA NEL CASERTANO. Prende una stanza in hotel e non lo vedono uscire: trovato morto 

Era ospite di una struttura in via …

CASTEL VOLTURNO – Una tragedia si è consumata, ieri mattina, in un albergo in via Domiziana a Castel Volturno.

Un uomo di 67 anni, del Napoletano, Gennaro C., è stato ritrovato dagli addetti ai lavori senza vita in una delle stanze della struttura. Lanciato l’allarme sul posto si sono portati i carabinieri per i dovuti rilievi al fine di avviare le indagini necessarie a stabilire le cause della morte del 67enne. L’ipotesi più accreditata resta quella di un malore improvviso.