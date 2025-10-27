Tragedia sul lavoro: 61enne muore dopo 4 giorni di agonia

L’uomo stava lavorando sul tetto della struttura, dove erano in corso dei lavori di manutenzione, quando una parte della copertura in pvc ha improvvisamente ceduto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN FELICE A CANCELLO/ARIENZO – Non ce l’ha fatta Gennaro Nuzzo, 61 anni, di San Felice a Cancello, rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta da un capannone in via Cappuccini, nel territorio di Arienzo. Dopo quattro giorni di agonia trascorsi all’ospedale di Caserta, l’uomo è deceduto nella mattinata di sabato, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.



Secondo una prima ricostruzione, Nuzzo stava lavorando sul tetto della struttura, dove erano in corso dei lavori di manutenzione, quando una parte della copertura in pvc ha improvvisamente ceduto. Il sessantunenne è precipitato nel vuoto, compiendo un volo di circa sette metri e finendo rovinosamente su un Bobcat parcheggiato all’interno del capannone.



Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Caserta. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: Nuzzo è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a continui tentativi di stabilizzazione, ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere dopo quattro giorni.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per accertare le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della salma e ordinato l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni