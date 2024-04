TRAGICA SCOPERTA. Avvocato casertano morto in casa

SAN NICOLA LA STRADA – Una tragica vicenda sconvolge la città al confine con il comune capoluogo.

Dopo circa tre giorni in cui nessuno era riuscito a mettersi in contatto con lui è stato privo di vita nella sua abitazione un avvocato, residente a San Nicola la Strada, in via Caserta.

I vigili del fuoco e un’ambulanza sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto lanciata dai familiari che, come detto, avevano perso i contatti con l’uomo da alcuni giorni.

Sfondata la porta, i caschi rossi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne.