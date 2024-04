Tragico impatto moto-auto, 24enne muore dopo tre settimane di agonia: multiespianto di organi al S. Anna e San Sebastiano

Decretata la morte cerebrale

CASERTA/ARIENZO. Lo scorso 23 marzo Vincenzo Meccariello percorreva in sella alla sua moto la Nazionale quando, all’altezza del bar La Sosta, si scontrò con una Peugeot che stava per immettersi nel piazzale antistante il locale. Un impatto terrificante: le condizioni del 24enne residente a Luzzano, nel Beneventano, apparvero subito gravissime ed oggi, a quasi un mese da quel drammatico incidente, per Vincenzo, i medici dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta hanno decretato la morte cerebrale.

Al giovane centauro sono stati espiantati gli organi: un gesto di amore da parte del ragazzo e della sua famiglia, in un momento così doloroso.