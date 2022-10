CASERTA. Tragico impatto sull’A4, domani i funerali di Rossella De Luca

La giovane donna ha perso la vita, insieme al fidanzato Alfredo e ad altre cinque persone, venerdì scorso, in un tragico impatto sull’A4 a San Donà di Piave.

CASERTA Domani la famiglia, gli amici ed i conoscenti di Rossella De Luca, potranno dirle addio. I funerali della giovane donna si terranno domani alle 14.30 presso lo stadio comunale Italo Nicoletti in viale Forlimpopoli. Rossella ha perso la vita, insieme ad altre sei persone, venerdì scorso, in un tragico impatto sull’A4 a San Donà di Piave.

Il gruppo era diretto in Carnia per illustrare alcuni progetti a tutela dei disabili e dei giovani affetti dalla sindrome di down. Rossella, originaria di Caserta, si era trasferita da qualche anno a Riccione dove aveva conosciuto Alfredo Barbieri. Avrebbero dovuto sposarsi l’anno prossimo dopo due anni vissuti insieme. Poco prima della tragedia Alfredo aveva dedicato parole bellissime alla sua Rosellina. “Oggi sono due anni e 2 mesi di fidanzamento ufficiale con la mia Rosellina amore mio bellissimo finalmente ho trovato una fidanzata speciale con un cuore immenso. Amore mio bellissimo ti amo per sempre. Sei la mia Regina. Sei la mia vita”, aveva scritto su Facebook a poche ore dalla tragedia.