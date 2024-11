TRAGICO INCIDENTE A MARCIANISE. 31enne alla guida muore incastrato tra le lamiere della sua auto

MARCIANISE – Oggi, sabato, verso le ore 12:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Luigi Fuccia nel comune di Marcianise per un incidente stradale con solo un’autovettura coinvolta. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo che aveva finito la sua corsa fuori dalla sede stradale ribaltandosi, con il suo occupante, un ragazzo di circa 31 anni della zona, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Si tratta di Pasquale Tarantino, giovane operaio 31enne di Macerata Campania (residente in zona corso Umberto) ma originario di Portico di Caserta. Lascia moglie e tre figli piccoli.

I Vigili del Fuoco immediatamente hanno estratto il ragazzo ferito tagliando le lamiere con il gruppo oleodinamico in dotazione e consegnandolo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza che, purtroppo, non poteva fare altro che constatarne il decesso. Successivamente I Vigili del Fuoco provvedevano alla messa in sicurezza del veicolo per il suo recupero.