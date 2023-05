27enne muore mentre torna a casa per il matrimonio della sorella. Domani l’ultimo abbraccio per Dylan

Proclamato il lutto cittadino

LIBERI (Lidia e Christian de Angelis) – Si chiamava Dylan Bianco il 27enne che nella mattinata di ieri, giovedì, ha perso la vita in un tragico schianto in A1, non distante dal casello di Caserta Nord, impattando contro un autoarticolato.

Il suo comune di origine, quello di Liberi, ha proclamato il lutto cittadino.

Saranno celebrati domani, sabato 27 maggio, alle 14.30, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Merangeli di Liberi.

Dylan stava rientrando a Liberi per il matrimonio della sorella maggiore, fissato per il 10 giugno.