MADDALONI – Una donna di circa 70 anni è deceduta dopo un tragico volo dal balcone della sua abitazione. Il fatto è avvenuto in una palazzina nei pressi dell’area mercato di via Serao. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che hanno udito un tonfo. Per la donna, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato niente da fare.

Sul posto ci sono i carabinieri. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.