Travestiti da corrieri gli rubano contanti e preziosi: anziano truffato

Il raggiro messo in atto oggi pomeriggio.

MADDALONI. Maglia e pantaloni da perfetti corrieri e, con questo travestimento, hanno raggirato un anziano, riuscendo a rubargli ben 5mila euro.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi tra via Roma e via Cappuccini, a Maddaloni. Vittima dei truffatori un 80enne, della nota famiglia De Rosa. Due ragazzi, vestiti di tutto punto da corrieri, sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione dell’anziano ed a portare via contanti e oggetti d’oro, oltre ad una pistola. Indaga la polizia.