Travolge e uccide marito e moglie casertani. L’assassino si accorda con la procura

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP.

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Ha patteggiato una pena a due anni, accordandosi con la procura di Santa Maria Capua Vetere, Emilio Di Pietro,50enne di Piedimonte Massicano, frazione di Sessa Aurunca, indagato per il decesso di Pasquale Balzano e Rita Sciaudone, marito e moglie morti a seguito dell’incidente con un furgone mentre rientravano a casa.

I due, originari di Mondragone, erano da tempo residenti a Cellole e avevano tre figlie. L’incidente risale al 28 dicembre scorso. La coppia stava rientrando in casa, in via Milano, quando il furgone Renault si è schiantato sulla loro Fiat Panda vecchio modello. Rita Sciaudone, secondo le ricostruzioni, era scesa dal veicolo e si trovava accanto al cancello, mentre Pasquale Balzano era ancora in auto. Il conducente del furgone avrebbe perso il controllo e non sarebbe riuscito a evitarli.

Per la conferma di questo accordo, manca il via libero del giudice per l’udienza preliminare.