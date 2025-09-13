Travolta da una moto mentre passeggia col marito. Ecco come sta la donna investita lunedì sulla Variante di AVERSA

La donna è ora ricoverata al Cardarelli di Napoli

CARINARO/AVERSA (f.b.) – E' Maria Z., originaria di Carinaro, la donna investita questo lunedì su viale Kennedy, nelle vicinanze del negozio Poltronesofà, da una motocicletta in corsa.

La donna, accompagnata dal marito, stava sbrigando le ultime commissioni prima di fare rientro a casa, quando è stata improvvisamente travolta dalla due ruote. L’impatto l’ha sbalzata a terra, provocandole serie lesioni ai fianchi e alle anche.

Immediata la corsa presso il nosocomio aversano San Giuseppe Moscati. Tuttavia, l’entità dei traumi dovuti al sinistro stradale hanno richiesto necessario il trasferimento della vittima all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Attualmente, Maria Z. è ricoverata presso il reparto di ortopedia e le sue condizioni paiono in via di miglioramento, scongiurando qualsiasi pericolo.