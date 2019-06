RECALE – Era a bordo del suo scooter elettrico rosso per disabili quando, questo pomeriggio, Enrico Porfidia, 84 anni di Recale, è stato centrato da un’auto in via Roma. L’anziano, rimasto ferito, è stato trasportato al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Per fortuna, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.