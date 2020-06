Travolto e ucciso da una trave mentre fa visita agli amici sul cantiere

TEVEROLA/ ORTA DI ATELLA – Erano da poco passate le 11 di questa mattina quando per un fatale incidente Felice Falco è morto. Aveva deciso di recarsi in un cantiere nella zona industriale di Teverola partendo dalla sua abitazione ad Orta di Atella. All’interno del cantiere, stando ad una prima ricostruzione, una trave si è staccata cadendo dall’alto e colpendolo mortalmente alla testa. L’impatto è stato violento e per il povero Felice a nulla sono valsi i soccorsi. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.