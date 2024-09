Tre milioni di euro per la scuola: partiti i lavori in via Evangelista

I lavori di abbattimento e ricostruzione sono appena decollati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Scuola: piovono i soldi del Pnrr. L’amministrazione comunale di Vito Marotta riesce ad ottenere un finanziamento di tre milioni di euro che investe nella scuola dell’infanzia di via Evangelista. I lavori di abbattimento e ricostruzione sono appena decollati.

Il progetto ha visto partecipare alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca. “L’amministrazione – ha precisato il sindaco Vito Marotta – ha ottenuto già da tempo l’ingente finanziamento su una ipotesi progettuale di partenza fondata sull’efficientamento energetico e la realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento anche di servizi accessori per gli studenti, come, ad esempio la mensa, gli spazi comuni, le aree a verde, e la realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali”.

class="wp-block-heading has-text-align-center">

GLI INTERVENTI DEGLI ASSESSORI

Il lungo iter per addivenire alla partenza dei lavori è stato seguito da vicino dall’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Della Peruta, il quale, con grande soddisfazione ha dichiarato: “abbiamo tenuto fede ad un impegno assunto in campagna elettorale legato alla volontà ed alla capacità di realizzare importanti opere che guardano al futuro intercettando le opportunità derivanti dal PNRR e dal momento storico che stiamo vivendo”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla Scuola ed all’Università Maria Natale: “con la realizzazione di questo importante edificio promuoveremo una idea di scuola aperta al territorio e alla comunità in un quartiere che da anni attendeva un rinnovamento strutturale per raggiungere elevati standards di qualità”.



IL PROGETTO DEL NUOVO EDIFICIO

La nuova struttura sarà composta da due piani fuori terra ed uno interrato adibito a parcheggio dipendenti. Ed inoltre, il progetto mira ad ottenere un risparmio energetico con l’installazione di impianti di ultima generazione per la produzione di energia elettrica e termica derivanti da fonti rinnovabili.

Gli spazi esterni permetteranno agli studenti ed ai docenti un contatto diretto ma controllato con la natura, stimolando una sensibilizzazione dei bambini verso il rispetto per la terra.