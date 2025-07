Tre ragazze si ribaltano con la minicar: ambulanza in azione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

ARIENZO – Momenti di paura questa mattina lungo la via Appia, nella frazione Crisci di Arienzo, dove un incidente stradale ha coinvolto due auto, causando il ribaltamento di una microcar con a bordo tre ragazze.

Nello scontro, che ha visto coinvolte una Ford e la piccola vettura, l’impatto è stato tale da far capovolgere quest’ultima. Diverse persone presenti sono subito accorse per aiutare le giovani rimaste ferite, che hanno riportato escoriazioni e, in un caso, un trauma al ginocchio.

Le condizioni delle ragazze, tuttavia, non risultano gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e un’ambulanza ha provveduto al trasporto delle ferite per accertamenti.