Tre ventenni scappano dal blitz antidroga e investono 3 carabinieri. ARRESTATI. I NOMI

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Due persone sono state arrestate e tre carabinieri sono rimasti feriti dopo un investimento, nell’operazione anti droga eseguita stamattina a San Felice a Cancello. Due persone hanno tentato la fuga dal posto di blocco con l’auto, ma sono stati raggiunti ed arrestati. Sono stati rintracciati e fermati i ragazzi giovanissimi alla guida delle due vetture che hanno colpito i tre uomini dell’Arma, fini in ospedale. Alla guida della prima auto c’era Giovanni Delle Cave e Benito Ercole, nell’altra a bordo si trovava Alessio D’Ambrosio, tutti e tre hanno 20 anni, più o meno. Delle Cave, alla guida di un’auto bianca, facendo retromarcia, ha preso in pieno due carabinieri sbattendoli, il terzo militare, invece, è rimasto impigliato alla seconda vettura, una Fiat Panda, venendo trascinato per almeno 5 metri.