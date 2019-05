Trekking San Prisco, un comandante alla guida per sensibilizzare al rispetto del territorio

SAN PRISCO (di Tina Palomba) – La valorizzazione e il rispetto del patrimonio ambientale casertano per farlo conoscere e trasmetterlo integro alle generazioni future. E’ l’obiettivo che si è prefissato il gruppo Trekking San Prisco. Ieri giovani e meno giovani hanno partecipato ad un nuova tappa che ha lasciato tutti con fiato sospeso per la bellezza naturalistica della valle delle Ferriere. Il fondatore del gruppo, il ben noto Giovanni Adamo ha spiegato: “ Era il 17 novembre del 2018, quando diedi vita alla pagina Fb Trekking San Prisco dai piedi del Tifata alla Vetta allo scopo di emozionarmi e divertirmi, con altri amanti dell’escursionismo, semplicemente camminando in ambienti agresti, in montagna, lungo i corsi d’acqua, lungo le spiagge, nei vari borghi e nelle città d’arte. In altre parole, tra amici si è cercato di creare un gruppo consapevole del fatto che l’ambiente, quale patrimonio dell’umanità, è stato e continua ad essere, purtroppo, oggetto di continue e sempre più allarmanti aggressioni, deturpamenti, scempi, tagli selvaggi ed irrazionali abusivismi. Un gruppo di amici che aumenta di numero può fare tanto – continua il comandante – infatti oltre alle finalità sopra sintetizzate, con cui condividere esperienze di cammino in vari ambiti potenzialmente sempre a rischio, monitorare i luoghi attraversati segnalando puntualmente le eventuali anomalie riscontrate alle Autorità preposte. Può fare ogni giorno di più attraverso al sensibilizzazione e il passaparola tra tutti i cittadini“.