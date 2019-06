Treno Italo in ritardo di 250 minuti. Fermo nei pressi della stazione di AVERSA. Malori tra i passeggeri

AVERSA – Disagi per i passeggeri di un treno Italo, ieri, sulla linea Napoli-Venezia a causa di un ritardo accumulato di oltre 250 minuti. A segnalare malori per i viaggiatori e una serie di “disservizi ferroviari” e’ il Codacons che, riportando le segnalazioni ricevute dai viaggiatori, riferisce che il convoglio e’ rimasto per diverso tempo “bloccato sotto al sole e senza aria condizionata nei vagoni”.

“Il treno Italo 8920 Napoli-Venezia, partito con circa 20 minuti di ritardo – spiega il Codacons – , si e’ fermato nei pressi di Aversa accumulando il ritardo. Stando a quanto riferito dai viaggiatori, si sarebbero registrati malori e svenimenti nelle carrozze a causa delle elevate temperature all’interno del treno, e due medici spagnoli presenti a bordo sarebbero intervenuti per aiutare gli utenti in difficolta’”. Ntv ha fatto sapere che “il ritardo e’ stato accumulato a causa di un guasto dovuto agli impianti di circolazione tra Napoli e Roma e che quindi non dipende dalla societa’”, inoltre tutti viaggiatori coinvolti nei disagi otterranno “il rimborso integrale del biglietto“, come risarcimento del danno subito.