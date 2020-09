TRENTOLA DEI MILLE VELENI. Salta fuori un audio su un presunto voto di scambio. La voce è quella di un pregiudicato e riguarda le elezioni scorse. Mah!

Vengono fatti i nomi di Michele Apicella e del padre, ma sono moltissime le cose che al momento non tornano. A questo punto, non appena avremo l’audio a disposizione lo metteremo in rete, in modo che ognuno dei nostri lettori si possa formare la sua opinione

TRENTOLA DUCENTA – Facciamo un pò di ordine su questa storia dell’audio, spacciata come una prova provata di voto di scambio. Intanto, il soggetto che parla è una persona con qualche vicissitudine, dato che è reduce da una condanna significativa, importante. Affermerebbe, in questo audio, che il neo sindaco eletto Apicella o suo padre avrebbero offerto soldi in cambio del voto. Ma attenzione, non in queste elezioni, bensì nelle precedenti, cioè quelle di due anni fa. A questo punto, diventano un pò sospetti i tempi di inserimento di tale vicenda in questa fase elettorale delicata in cui pesano delle contestazioni di schede.

Un momento che poi si va a collegare in qualche modo anche all’appuntamento fissato per martedì prossimo, quando al tribunale di Aversa comincerà l’udienza preliminare per la nota vicenda della presunta tangentopoli trentolese che vede alla sbarra l’ex sindaco Andrea Sagliocco e l’avvocato Saverio Griffo che, ricordiamo, la volta scorsa furono acerrimi avversari di Apicella, da loro sconfitto al ballottaggio tra un mare di polemiche.