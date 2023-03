TRIANGOLO AMOROSO. Dopo avere ucciso il rivale e ferito la sua ex, il carabiniere killer ha tentato il suicidio

Il militare, già tre anni fa, era stato in cura presso il servizio di psichiatria dell’Arma.

TEANO/LATINA/CARINOLA Giuseppe Molinaro, il carabiniere che martedì scorso, 7 marzo, ha ucciso il suo presunto rivale in amore, Giovanni Fidaleo e tentato di ammazzare la sua ex compagna Miriam Mignano, ricoverata al Policlinico Gemelli, già tre anni fa aveva iniziato un percorso di analisi presso il servizio di psichiatria e psicologia militare dell’Arma dei carabinieri di Roma. Era stato temporaneamente sospenso dal servizio, con il ritiro della pistola d’ordinanza, proprio a causa dei problemi psichici di cui soffriva.

Molinaro però, dopo soli 4 mesi era tornato in servizio ed aveva iniziato a curarsi privatamente presso la psicologa a cui poi, si è rivolto dopo l’assassinio all’hotel Nuova Suio di Castelforte, in provincia di Latina. Pare, tra l’altro, che subito dopo il delitto ed il tentato omicidio della 31enne Miriam Mignano, con cui aveva avuto una relazione, il carabiniere abbia anche tentato il suicidio. Per tutta questa serie di ragioni il suo legale, Giampiero Guarriello, ha chiesto una perizia psichiatrica.