TRIBUNA ELETTORALE. LE REGIONALI. La firma della candidata Pd Gerardina Martino: “Emozionata e responsabilizzata”

“E ora, ventre a terra, maniche rimboccate per una campagna elettorale”

CASERTA – Un momento emozionante per chi ha dimostrato in questi ultimi anni di aver maturato una passione per la politica, provenendo dal mondo delle professioni. Per Gerardina Martino, candidata nel Pd al consiglio regionale nella circoscrizione di Caserta, l’atto della firma della propria candidatura rappresenta quel punto determinante del suo impegno sociale.

“E’ stato un momento molto bello – ha commentato Gerardina Martino – e allo stesso tempo pieno per quello che significa in termini di assunzione di una responsabilità pesante. Ci aspetta una campagna ricca dei temi che ci sono a cuore e per cui metterò a servizio tutta la mia esperienza e il mio impegno. Per una politica di diritti, opportunità e soprattutto – conclude la candidata del Pd – soluzioni. La politica che meritano i casertani.“