Trovata morta sulle scale di casa, era lì da giorni

A lanciare l’allarme una vicina di casa insospettita dall’inusuale assenza della donna

PIETRAVAIRANO – Sono stati i vicini ad allertare i soccorsi perchè insospettiti dalla strana assenza di Graziella D’Onofrio 75 anni. All’arrivo dei soccorritori la donna era riversa sulle scale della propria abitazione e il suo corpo presentava già segni di decomposizione. I primi sospetti sono scattati questa mattina quando una donna, un’amica della vittima, si è recata a casa di Graziella per portarle la spesa. Ha bussato ma la 75enne non ha risposto così scattato l’allarme sul posto si sono portati i carabinieri di Vairano Scalo e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana