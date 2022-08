CAPUA. Il nascondiglio nell’auto dei pusher per la cocaina. Ma i carabinieri…

CAPUA – Nell’ambito delle indagini sullo spaccio di droga a Capua che hanno condotto ad arresti e sequestri, al Ponte Romano di Capua venne fermata un’Alfa che nascondeva una dose di cocaina nel posacenere, a ridosso del cambio.

A bordo c’erano due giovani, uno dei quali è stato sentito dai carabinieri: “La sera sono andato a Capua insieme a un mio amico per acquistare cocaina e dopo il ponte della Pierrel lui ha svoltato a sinistra e ci siamo fermati all’interno di un cortile con alcune palazzine che stavano sul posto, dopodiché si è avvicinato una persona, di cui non ho riconosciuto il volto in quanto avevo lo sguardo abbassato“.

Dopo due chilometri, vengono fermati dai carabinieri che trovano due dosi pagate 130 euro. Dalle analisi dei cellulari emergono i contatti con il pusher Claudio Monaco all’epoca ai domiciliari, con il quale i due si erano accordati.