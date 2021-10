Trovati in possesso di arnesi da scasso: denunciati due ladri in trasferta

TRENTOLA DUCENTA – I carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati predatori, hanno deferito in stato di libertà un cinquantaquattrenne e un quarantunenne del napoletano, ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

I due, che si aggiravano con fare sospetto a bordo di un’autovettura nei pressi di quel centro abitato ed in prossimità delle autovetture ivi parcheggiate, sono stati fermati per un controllo ed identificati. A seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di una chiave universale utilizzata per lo sblocco dei sistemi antifurto meccanici, due cacciaviti, una torcia e due forcine sagomante e utilizzate per l’apertura delle portiere delle auto. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.