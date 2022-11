Lavoratori irregolari in un bar, scattano la denuncia e oltre 10mila euro di sanzioni

FALCIANO DEL MASSICO – Nell’ambito dei servizi coordinati in materia di diritti e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelli di prevenzione e contrasto dei roghi di rifiuti e alle condotte illecite connesse, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, unitamente a quelli del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, Nucleo Ispettorato di Caserta e quelli della Stazione Carabinieri Forestali di Castel Volturno hanno eseguito, in Falciano del Massico, un controllo presso un esercizio pubblico dove hanno accertato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

Nella circostanza i militari dell’Arma hanno deferito, in stato di libertà, il datore di lavoro per la violazione delle disposizioni relative all’obbligatorietà della visita medica preventiva per i lavoratori, inoltre

è stata comminata un’ ammenda di € 4.914 e una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di € 3.600,00 per l’impiego irregolare di lavoratore subordinato. Una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, dell’ importo di € 2.500, con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale e stata elevata per l’impiego irregolare di almeno il 10% dei lavoratori presenti.