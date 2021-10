Trovato cadavere di un uomo nell’ex mattatoio

MACERATA CAMPANIA – E’ l’arma dei carabinieri ad indagare sul ritrovamento di un corpo in decomposizione all’intento dell’ex mattatoio di Macerata Campania.

La struttura di via Martiri di Cefalonia, divenuta negli anni ritrovo per disperati senza fissa dimora, è stata l’ultima casa dell’uomo, straniero, ritrovato nella giornata di ieri, sabato.

Sul corpo non sono stati segnalati evidenti segni di violenza, ma di ciò si potrà avere certezza solo dopo l’autopsia. In questo momento, l’ipotesi più attendibile è quella di un decesso per cause naturali.