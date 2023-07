Trovato in possesso di cocaina, arrestato 42enne

Ad eseguire il fermo i carabinieri.

CASALUCE. A seguito di una perquisizione, lo hanno trovato in possesso di ben 83 grammi di cocaina e contanti per 770 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Per questa ragione è finito agli arresti domiciliari A.O., 42 anni di Casaluce. Ad eseguire il fermo i carabinieri di Teverola nel corso di un servizio atto alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. Per il 42enne si aspetta, ora, la convalida.